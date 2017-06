Heftige reacties na fataal ongeluk op gestolen motor in Poeldijk

Pijn

Marcello had geen contact meer met zijn familie. Bekenden van de Honselersdijker herinneren hem als iemand die vaak in de problemen zat, maar wel altijd voor anderen klaarstond. ,,Ik zal nooit en te nimmer vergeten wat je voor me hebt gedaan toen ik zwanger was’’, is één van de reacties op zijn overlijden. "



Ook Melissa, die jaren naast Marcello woonde, herinnert hem als een lieverd. ,,Als ik in de problemen kwam, was hij er altijd om me te helpen.’’



De politie is nog bezig met onderzoek. ,,We onderzoeken natuurlijk de oorzaak van het ongeval’’, zegt woordvoerder Spruijt. ,,Daarvoor kijken we naar de sporen en horen we eventueel getuigen. Met de dood van de verdachte verdwijnt de vervolging, maar we doen nog wel onderzoek naar diefstal of heling van die motor. We kijken na wanneer die is gestolen en of de signalering nog klopt.’’