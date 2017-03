'Het is de mentaliteit: werklust'

Niet zeuren

,,Niet lullen maar poetsen, dat is Rotterdam én Westland", zegt haar nicht Elianne Prins (30) resoluut. ,,Die mentaliteit van hard werken en niet zeuren. Ook zijn Rotterdammers heel direct, net als Westlanders." De in Maassluis woonachtige Westlandse gaat elke thuiswedstrijd trouw met vader Leo Prins (59) uit Naaldwijk naar de Kuip. Hij weet nog wel een paar redenen waarom zoveel Westlanders kiezen voor Feyenoord. ,,Geografie speelt ook mee natuurlijk. Amsterdam is toch verder weg. En die arrogantie hè, die hebben wij niet."



Hoewel Leo nog twee dochters heeft, is Elianne de enige die van jongs af aan in het kielzog van haar vader meeging naar het stadion aan de Maas en dat nu nog steeds doet. ,,Ze zag mij elke week met mijn Feyenoord-shirtje aan naar de voetbal gaan en dat trok haar ook. Maar ik dacht: 'ga lekker met je poppen spelen', dit is mijn enige uitje. Ze is veel te klein." Maar uiteindelijk mocht Elianne toch mee. ,,Ik weet het nog goed, tegen Sparta. Toen wonnen we, 6-1. Het was steenkoud."



1973

Ook Leo weet zijn eerste wedstrijd nog goed. ,,1973, Feyenoord tegen Chelsea, 3-1. Ik was meteen verkocht. En toen wonnen ze in 1974 de Uefa Cup. Het eerste wat ik van de club weet is dat ze in 1970 de Europa Cup won. De dag erna liepen we juichend op school."



Dat juichen moet aan het einde van dit voetbalseizoen ook weer gaan gebeuren. En Leo wil daar koste wat kost bij zijn. Daarvoor is er al speciaal geschoven met vakanties. Want veel eerdere prijzen moest de Naaldwijkse rijschoolhouder missen. ,,Maar dit ga ik niet meer missen. Ik zorg ook dat ik 15 mei vrij ben. Dan willen de leerlingen mij niet zien."



Bank

Hoewel de thuiswedstrijden allemaal bezocht worden, moet de ploeg het buiten Rotterdam zonder de steun van de Prinsen doen. Elianne bekijkt de verrichtingen dan vanaf de bank. ,,Maar vaak ga ik wel in de tachtigste minuut de was doen. Dan ga ik voor de spanning even naar boven." Leo kijkt zelf helemaal niet. ,,Ik kan een wedstrijd van Feyenoord niet op televisie kijken. Dat is gewoon de spanning. Ik ga hardlopen of hou een beetje teletekst in de gaten. Via Whatsapp krijg ik ook de uitslag wel mee. Europese wedstrijden kijk ik natuurlijk wel."



Wie wel regelmatig naar uitwedstrijden gaat, is Dave van Koppen. De Naaldwijker heeft al vijftien jaar een seizoenskaart en bezocht dit jaar het stadion van Go Ahead Eagles, zodat hij nu alle eredivisiestadions op zijn lijstje kan afstrepen. ,,Maar we gaan niet naar alle uitwedstrijden hoor. Maar bijvoorbeeld bij Heerenveen uit gaan we altijd een weekend met een hele groep. Europese wedstrijden proberen we ook zoveel mogelijk te gaan." De thuiswedstrijden worden door Dave vrijwel allemaal bezocht. ,,Ik snap er niks van als je dan niet gaat."



Arbeiders

De 31-jarige Naaldwijker gaat steevast met twee vrienden naar de Kuip. Vader Peter van Koppen was jarenlang de trouwe chauffeur toen de jongens nog geen rijbewijs hadden. De afgelopen jaren is Peter ook weer van de partij. Die heeft de liefde voor Feyenoord doorgegeven aan Dave door hem op ongeveer 10-jarige leeftijd voor eerst mee te nemen naar het stadion. ,,Een woensdagavond tegen NEC, 3-2 winst. Ik was meteen verkocht. De club waar je vader voor is, speelt natuurlijk wel mee. Maar het zal ook geografische wel bepaald worden. Aan de andere kant hebben een heleboel Westlanders weer niks met Den Haag, omdat die Wateringen hebben ingepikt. Rotterdam staat voor de haven, arbeiders, no nonsens. Hoewel Ajax ook grote supportersgroepen in Westland heeft, in 's-Gravenzande."



Het is dan ook niet verwonderlijk dat dochter Kiki op haar geboortedag, een jaar en een dag geleden, al meteen werd aangemeld voor de kidsclub van Feyenoord: de Kameraadjes. ,,Sinds Kiki geboren is heeft Feyenoord pas één wedstrijd verloren. En ik hoop dat ik dit nog lang mag blijven zeggen."



Kampioen?

Grote vraag is natuurlijk: is er dit jaar voor het eerst sinds 1999 weer een kampioenschap te vieren op de Coolsingel? Leo Prins durft het nog niet hardop uit te spreken en ook dochter Elianne moet het eerst nog maar eens zien. ,,Het blijft Feyenoord, hè." Mandy Prins bleef ook lang terughoudend, maar: ,,Inmiddels denk ik dat we het wel gaan redden. Ik heb al een optie genomen om de maandag na de laatste wedstrijd vrij te zijn als ze kampioen worden. Het wordt ook wel eens tijd."