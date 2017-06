'Het is 'n voorrecht boer te zijn'

Nat

Ook het irrigatiesysteem past in het streven naar duurzaamheid. Het is bedoeld om het eeuwige proces van inklinking te temperen. ,,Het veen krimpt een halve centimeter per jaar. Dat proces wordt versterkt als de bovenlaag droogvalt. Dankzij de irrigatiebuizen in de grond kunnen we het weiland nat houden.''



Bij het erf zijn verder een eigen moestuin en een boomgaard te vinden. ,,Natuurlijk moeten ook wij naar de supermarkt'', lacht Van der Kooij, ,,maar wij hebben relatief weinig nodig.''



Hij realiseert zich terdege dat zijn leven mijlenver afwijkt van dat van de duizenden flatbewoners in de omgeving. Hij voelt zich bevoorrecht. ,,Mijn ouders hebben hier een eigen onderkomen. Ze zijn 80 en 81. Verder woon ik hier met Leny en de kinderen. Ook mijn broer, die elders in loondienst werkt, leeft hier met zijn gezin. We hebben allemaal ons eigen huis'', zegt Van der Kooij.



Het leven met drie generaties past in zijn duurzaamheidsgedachte. ,,Iedereen hoort erbij. Ik vind het ook goed dat kinderen dat zien. Bovendien is het heel praktisch. Zowel mijn vader als mijn broer bieden graag hun hulp aan in het bedrijf. Leny en ik kunnen daardoor ook op vakantie.''



Morgen rond 12.00 uur is het naar verwachting reeds druk bij Hoeve Windlust. Dan maken bestuurders uit onder meer Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Maassluis hun opwachting tijdens de officiële opening van de Midden-Delfland Dagen op het erf van Hoeve Windlust. ,,Ik ben benieuwd hoeveel mensen er komen'', zegt hij tot slot. ,,Er is in ieder geval genoeg te beleven.''