Hoogheemraadschap is extra alert op storm

,,We zullen wel extra alert zijn. We monitoren de waterstanden en als ze nog hoger worden, zullen we mensen in het veld neerzetten die het kunnen controleren", aldus de woordvoerder. Vannacht wordt langs de Delflandse kust, tussen Wassenaar en Hoek van Holland, een waterstand verwacht van 180 cm boven NAP.



Volgens het Hoogheemraadschap is onze kust ook berekend op zeer zware stormen. ,,Daarbij is de kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin onlangs nog verbreed en versterkt. De kust en de Delflandse dijk zijn berekend op hogere waterstanden dan nu zijn voorspeld.''



Springtij

Overal in het land wordt rekening gehouden met hogere waterstanden. Zo heeft Rijkswaterstaat aangekondigd dat de Maeslantkering hoogstwaarschijnlijk dicht gaat morgen. De combinatie van springtij en twee opeenvolgende stormen zorgt voor een gevaarlijk hoge waterstand. De Hollandsche IJsselkering bij Cappelle aan den IJssel gaat vannacht zeker dicht.



De Maeslantkering wordt elk jaar getest. Eén keer eerder werd de kering gesloten vanwege hoog water. Dat was in 2007. In 2012 en 2013 werd de sluiting voorbereid, maar ging die uiteindelijk niet door.