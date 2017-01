IJsclub Vlietland voor dag en dauw open

Claudia de Wit merkt het als ze bij het krieken van de dag muziek hoort. ,,Ik was de kinderen naar school aan het brengen, toen ik het geluid van de ijsbaan hoorde'', zegt de Schipluidense. ,,Ik dacht: wat gezellig! Ik ga straks lekker schaatsen.''



Claudia belde haar vader, met de vraag of hij haar wilde vergezellen. Pa wilde wel, na enig aandringen. Nu draaien ze lekker rondjes op de ijsbaan, die deze ochtend reeds om zeven uur de deuren opende. Claudia doet het rustig aan op haar kunstschaatsen. Haar vader Henk scheurt haar af en toe hard voorbij. Hij rijdt op noren.



Claudia en Henk voelen zich spekkopers, vertellen ze even later bij de koffie in het gemoedelijke clubhuis. Het is schaatsen in bonustijd, want na twee dooidagen had menig schaatser de moed al opgegeven. Het bijna gedoofde vuur laaide deze donderdagochtend bij menigeen direct op. ,,De thermometer wees min 5 aan. Dan weet je dat de ijsbaan weer open kan.''



Henk de Wit, zelf woonachtig in Den Hoorn, heeft geen er spijt van. ,,Toen Claudia belde, was ik een deur aan het schilderen. Ik was halverwege. Daarom twijfelde ik even, maar ik ben blij dat ik toch ben gekomen. Dat deurtje schilder ik vanmiddag wel af.''