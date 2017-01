'In 2027 geen Pool meer in de kassen'

Naar schatting tienduizend Polen zijn elke dag in de Westlandse kassen aan het werk. Maar die bron van arbeidskrachten dreigt op te drogen, zo vreest scheidend wethouder Arne Weverling.



Nu is 95 procent van alle buitenlandse arbeidskrachten afkomstig uit Polen, meer dan het landelijke aandeel van 75 procent. ,,Door de vergrijzing waar Polen vanaf 2020 mee zal kampen, gecombineerd met de groeiende Poolse economie, zal het aandeel Poolse arbeidskrachten afnemen. Via de uitzendbranche weten we dat de eerste voortekenen van deze krimp al zichtbaar zijn in Westland."



Om toekomstige problemen voor te zijn, organiseert de gemeente een conferentie. Daar moet bekeken worden wat er moet gebeuren om een tekort aan tuinbouwmedewerkers op te vangen.



Patrick Olsthoorn van uitzendbureau Jobcenter in Poeldijk ziet inderdaad wat terugloop bij de Polen, maar stelt dat hen wel wat geboden moet worden. ,,Je moet goede voorzieningen treffen; we bieden ze woonruimte, een supermarkt, begeleiding en genoeg uren om te werken. Polen zijn harde werkers, maar je moet ze wel goed begeleiden. Als er iets niet goed is, stappen ze over naar een ander uitzendbureau."



Jongeren

Dat het in Polen economisch beter gaat, merkt Olsthoorn ook. Hij ziet dat de overheid jongeren stimuleert om in eigen land te werken. ,,Maar zolang je 4 zloty voor 1 euro krijgt, zal Nederland altijd nog in trek blijven voor de Polen." Desalniettemin komen er ook steeds meer mensen uit Letland, Litouwen en Roemenië en zelfs Moldavië, zo constateert Olsthoorn. Jobcenter heeft ook een eigen kantoor in Letland.



De tuinbouw gebruikt al jarenlang buitenlandse arbeidskrachten. Eerst uit Zuid-Europese landen als Italië en Spanje, later verschoof dat naar onder meer Turkije en Marokko. Sinds ongeveer een jaar of tien komen met name Polen voor het seizoenswerk naar de tuinbouwgebieden en enkele jaren geleden gingen de grenzen voor Roemenen en Bulgaren open. De verwachte grote toestroom migranten uit deze landen bleef echter uit.