InHolland-award voor 'Drones in de kas'

Het viertal Bram Sanders, Chris Ramsey, Lucien Fesselet en Will Simmonds ontwierp een drone om planten in tuinbouwkassen te behoeden voor ziektes. Dit omdat zij merkten hoeveel moeite telers hebben met het controleren van de gezondheid van hun planten. ,,Wel vijf tot vijfentwintig procent van de plantengaatnu nog verloren door ziektes, bacteriën, schimmels, schade en andere oorzaken", vertelt Fesselet op de site van InHolland. ,,Onze drone heeft een camera en kan zo in een mum van tijd een hele kas inspecteren."



Award

Donderdag namen de studenten luchtvaarttechnologie van Hogeschool InHolland Delft de award in ontvangst. Daarnaast ontving het team een cheque van 2.000 euro. Blij ,,We zijn erg blij dat we nu de kans krijgen om ons project verder te brengen. Er zijn natuurlijk een hoop kosten verbonden aan het ontwikkelen van een drone. Ik hoop dat ons team hierdoor geïnspireerd raakt om doorte gaan", laat teamlid Simmonds op de site weten.



Hij en zijn groepsgenoten hopen in de toekomst meer van dit soort technische concepten te ontwikkelen. In totaal deden elf studentenprojecten mee aan de competitie. Studenten van Media and Entertainment Management uit Den Haag en International Business Innovation studies uit Diemen sleepten samen de derde prijs in de wacht. De groep kreeg een cheque van 500 euro.