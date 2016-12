Islamitische school in Westland gaat niet door

De scholengemeenschap Yunus Emre van Abdelsadek Maas had in juli groen licht gekregen van de gemeenteraad om een nieuwe basisschool te vestigen in Westland. Met de kleinst mogelijke meerderheid werd het besluit in de zomer aangenomen.



Onder andere LPF Westland was tegen de komst van een islamitische basisschool en maakte bezwaar tegen het raadsbesluit. Het ministerie wees het besluit af omdat er in de argumentatie en de onderbouwing van het verzoek een vergelijking is gemaakt tussen Westland en Maastricht. Volgens de scholengemeenschap zijn de twee gemeenten vergelijkbaar, maar volgens het ministerie zal het opgegeven quotum van het aantal leerlingen niet gehaald worden in Westland.