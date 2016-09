Kassenbouwer huist in eigen kas

Douchen

,,Als we in de winter te lang geen zon hebben, gebruiken we een houtpalletbrander die in de garage staat om onze voorraad in de warmwatertank op temperatuur te houden. Zo kunnen we toch douchen en de woning verwarmen.''



De woning is in feite verdeeld in vier vakken: eetgedeelte, leesgedeelte, tv-hoek en ontspanningsgedeelte. Daarnaast telt de woning een fraaie keuken en vijf slaapkamers voor de kinderen, met eigen wastafel en toilet. De slaapkamer van Van der Burg en zijn vrouw bevindt zich op de eerste verdieping, naast het overdekte dakterras, dat deels in de schaduw ligt van de zonnepanelen in het kasdak. Bij de voordeur van de kas kijk je bewust niet direct de kas in, maar moet je eerst langs een muurtje. Daarachter zijn een toilet en een opbergruimte. Daarna komt de grote ruimte, die Van der Burg de komende tijd nog meer gaat inrichten met grote bomen, planten en aparte accessoires.



,,Het is een uitdaging om hier niet alledaagse dingen in te zetten'', zegt hij. ,,Je kan er ook niet zomaar een gewone kamerlamp ophangen, dat past niet. Het is sowieso leuk als mensen in hun woning iets eigens hebben, vind ik.'' In de kas kunnen leuke feestjes gegeven worden, vindt ook Van der Burg zelf. ,,En misschien zijn er wel mensen die de ruimte willen gebruiken voor bijeenkomsten.''



Stadskassen

Talloze bezoekers kreeg Van der Burg al in zijn nieuwe woning en hij krijgt veel enthousiaste reacties. ,,Het is erg leuk om de kaswoning te laten zien'', zegt hij. ,,In de tuinbouw is momenteel veel aan de hand, zeker internationaal. Het inspireert mensen ook om te tonen wat er nog meer met kassen mogelijk is en ik kan laten zien hoe enthousiast ik over glas ben. Onze grootste bedrijfsafdeling is momenteel 'tuincentra' en dit zit ook wel aan die kant. Er is sowieso veel vraag naar speciale toepassingen, zoals stadskassen. Architecten kijken heel erg naar het zogenoemde urban farming. Glas is al een hele tijd populair. Bij gebouwen wordt veel glas gebruikt en daarom krijg ik ook veel architecten over de vloer. ''