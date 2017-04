Kerken trekken alles uit de kast

Stoffig imago

In De Lier hoopt de hervormde kerk aanstaand weekend ook aan twee-keer-per-jaar-kerkgangers te laten zien dat ze met hun tijd meegaan. Alblas: ,,Dat stoffige imago mag wel eens weggepoetst worden. Ik plaats bijvoorbeeld in de week voorafgaand aan Pasen - de stille week - elke dag een bericht op de facebookpagina. Daarnaast gebruiken we tijdens de dienst de beamer om de liederen mee te projecteren. Ook laat ik op Goede Vrijdag afbeeldingen zien via de schermen."



Tot slot is er in deze kern op tweede paasdag 'kliederkerk'. Alblas: ,,Dat is voor gezinnen met kinderen van nul tot negen jaar of grootouders met hun kleinkinderen. Het thema is: Jezus Leeft. Er worden werkjes gemaakt, er is een poppenspel en een paasboodschap. Overigens nodigen we gezinnen dan wel uit om óók naar de volgende kliederkerk te komen."



Pastoor Steenvoorden uit Naaldwijk laat weten dat zij zich richten op álle leeftijden. ,,We hebben een gevarieerd aanbod met zowel klassieke missen als gezins- en jongerenvieringen." Diaken Ronald Dits, onder andere gebonden aan de rooms-katholieke kerk in Poeldijk, valt bij: ,, Net als met kerst besteden we overal nét even wat meer aandacht aan. Bij de kinderdiensten zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er ook een lammetje of kuikentje in de kerk aanwezig is. Mijn preek is anders dan op een normale zondag en de koren zijn extra mooi."



Dits ligt er niet wakker van dat veel mensen alleen met Kerstmis en Pasen de weg naar de kerk weten te vinden. ,,Ik ben blij dat ze tenminste dán nog komen. Al zou het natuurlijk mooi zijn als het méér is. Wellicht dat de mooie diensten die dit jaar met Pasen op het programma staan iets bij mensen doen aanwakkeren. Ik ben zelf ook een tijd niet bij de kerk betrokken geweest en nu al een aantal jaar weer wel; het kán dus. Maar je moet dat niet afdwingen. Het enige wat wij kunnen doen is zaaien en misschien wordt er na de Pasen ook geoogst."