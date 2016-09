Kiezen voor het boerenleven

De boerinnen van nu zijn gepassioneerd, goed opgeleid en denken minder traditioneel dan hun voorgangers. ,,Het alleen maar afleveren van je melk aan Campina, is niet meer rendabel. Je wordt gedwongen er dingen naast te doen", vertelt Nina Poot (22) uit Schipluiden. Rianne de Vette (23) uit Maasland en Linda Duijndam (26) zijn het met haar eens. Deze drie vrouwen werken op bedrijven die verder kijken dan alleen het boerenleven.



De meeste boerinnen groeien op in het boerenbedrijf of kiezen een boer als partner. Nina Poot volgde de mbo-opleiding melkveehouderij, werd zes jaar geleden verliefd op boerenzoon Reinout Boekesteijn (24), werkte een paar jaar als rundveevertegenwoordiger en stapte in bij het bedrijf van haar schoonfamilie. ,,En dat terwijl ik vroeger altijd zei: ik word nooit boer, dan moet je veel te vroeg opstaan."



Nu is Nina elke dag om 05.00 uur uit bed om de koeien te melken, te insemineren of om klauwen (hoeven) te bekappen. ,,Op school heb ik meer geleerd dan ik me kon voorstellen. Er zijn boerenvrouwen die eigenlijk geen verstand van de onderneming hebben, maar wij doen het echt samen. Ik voel me boerin, maar vind het ook leuk om na het werk mooie kleding aan te doen en me op te maken. Dat ze niet in het dorp zeggen: daar heb je dat boerinnetje weer."



De boerderij van de familie Boekesteijn heeft ook een zorgtak. Reinout: ,,Twee keer in de week komen hier kinderen met een beperking helpen. De dieren doen hen ontzettend goed. Bovendien kan het bedrijf zonder zulke extra activiteiten niet bestaan. Het is voor ons een opluchting dat de melkprijs net weer omhoog is gegaan. Maar een euro voor honderd liter is eigenlijk nog niets." Het stel kwam in maart terug van een rondreis door Nieuw-Zeeland. Nina: ,,Daar staan de koeien het hele jaar door buiten. We hebben daar op boerderijen gewerkt en onze blik op het vak verruimd. Ik ben blij dat we zijn gegaan, ook al moesten we het bedrijf even achterlaten. We denken er nog elke dag aan."



Nu woont Nina naast de ouders van Reinout, tussen hun koeien. ,,Mijn droom is om de toko alleen te runnen. Reinout op het land, ik in de stallen. Dan zou ik graag met melkrobots willen werken, een koe produceert daarmee tien procent meer." Over tien jaar wil het stel de melkveehouderij overnemen. ,,We sparen nu voor de overname. Mijn vriendinnen lachen me wel eens uit. Zij zijn meer met baby's bezig, dat vergelijk ik dan met situaties van kalveren. Ik vind het leuk om te ontdekken waar een koe last van heeft, zodat je problemen voor kunt zijn. Wij hebben het ook wel eens over een gezinnetje, maar voorlopig richten we ons alleen op de koeien."