'Kosten asbestsanering gierend uit de hand gelopen'

Raad van State buigt zich over asbestzaak

7:04 Het opruimen van het asbest na de verwoestende brand die ruim twee jaar geleden een bedrijfsverzamelgebouw in Wateringen volledig in de as legde, kostte de gemeente Westland 3,3 miljoen euro. De gemeente wil dit geld terug van de eigenaren van het gebouw, maar die zijn het daar niet mee eens. Daarom buigt de Raad van State in Den Haag zich daar vanmorgen over.