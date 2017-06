'Krokodil' in water Honselersdijk

Dierenambulance De Wijs uit Den Haag kreeg gistermiddag een wel heel bijzondere melding: er lag een krokodil in het water langs de Van Ockenburglaan in Honselersdijk. Met vangstokken in de ambulance haastte het personeel zich naar de plek. Wat bleek? Het ging om een opgezet dier.

In eerste instantie denken de medewerkers van de dierenambulance dat het om een dode krokodil gaat. ,,De man die hem gevonden had, had hem al op de kant gelegd”, vertelt Theo de Wijs van de gelijknamige ambulance. ,,Heel riskant. Wat veel mensen niet weten is dat levende krokodillen vaak doen alsóf ze dood zijn, om hun prooi te misleiden. In werkelijkheid zijn ze springlevend.”

Na een zorgvuldig, maar voorzichtig onderzoek, blijkt de krokodil niet dood én niet levend. ,,Het dier is opgezet”, vertelt De Wijs. Hoe het dier in het water terecht is gekomen, is niet duidelijk. ,,Waarschijnlijk moest iemand er vanaf en vond hij of zij dit een goede plek. We hebben de krokodil meegenomen – zeiknat en stinkend - en in de koelcel gelegd. Morgen komt de politie om te onderzoeken waar hij vandaan komt, wie hem in de sloot heeft gedumpt en of hij op legale of illegale wijze in Nederland terecht is gekomen”, aldus De Wijs.

Hoe dan ook: het hoofd van de dierenambulance is allerminst te spreken over de situatie. ,,Voorbijgangers schrikken zich te pletter als ze een krokodil in het water zien liggen” legt hij uit. ,,Daardoor kunnen ernstige ongelukken ontstaan. Vijftien jaar geleden hebben we ook al eens een opgezette krokodil in het water gevonden, destijds bij de golfbaan in Leidschendam. Plantsoenmedewerkers waren daar bezig de boel op te knappen. Eén van hen schrok zó erg, dat zijn vingers in de machine terecht kwamen. Vreselijk.”