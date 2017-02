Kustpact beschermt het strand tegen commercie

Het kustpact is een initiatief van milieuminister Melanie Schultz van Haegen. De bewindsvrouw van de VVD kwam in 2015 politiek in zwaar weer terecht, toen ze de strenge bouwregels aan de kust wilde versoepelen. Nu, anderhalf jaar later, ligt er een afspraak tussen kustprovincies, kustgemeenten en natuur- en milieorganisaties over het open houden van het strand.



Zo verdeelt het pact de kust in zones. Er komt duidelijkheid over waar langs de kust wel en niet gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden. Dat is geen vrijblijvende afspraak of wassen neus, zo liet de provincie Zuid-Holland onmiddellijk zien. Nog voor het kustpact was ondertekend, scherpte de provincie haar kustbeleid aan.



Den Haag ondervindt dat momenteel aan den lijve. Zo maakte Zuid-Holland onlangs bezwaar tegen een nieuwe vergunning voor de 35 strandhuisjes bij Kijkduin. Die gaat volgens de provincie in tegen het opgestelde kustpact. Wethouder Boudewijn Revis ziet dat anders. De huisjes stonden er immers vorig jaar al.



Ook in Westland is nog wel wat gedoe. Zo heeft GroenLinks juist moeite met het Kustpact als het gaat om Ter Teijde. Er zouden daar honderd strandhuisjes mogen komen. ,,Daar ben ik dus tegen'', zegt Ulbe Spaans. ,,Er is al drukte genoeg in Kijkduin en Hoek van Holland.''