Leonard Elenbaas geniet intens van zijn vrijheid

Roken

Daarnaast werkt Elenbaas aan een nieuw kookboek, zijn vierde inmiddels. ,,Dat gaat over roken, rookkasten, rookovens, drum smokers. Het betekent veel experimenteren in de achtertuin met marinades, kruiden en sauzen." In de Vlaardingse tuin werden onder meer paling, pulled pork en spare ribs gerookt op verschillende houtsoorten. ,,Het verschil in smaak per houtsoort, is groot. Dat proef je echt."



Verder neemt hij deel aan kookevenementen over de hele wereld. ,,Voor Unesco stond ik vorig jaar in Zweden te koken voor een groep van 600 personen. En onlangs was ik in Bangkok met sterrenchefs uit Frankrijk. Duitsland, Nederlands, de VS en Vietnam. Dat was echt uniek. Je leert veel van elkaar, er lopen koks die twee Michelin-sterren hebben. Ik kan hen weer inspireren met de Big Green Egg. Ik mag daarmee ook een workshop geven in El Celler de Can Roca in Spanje, het op een na beste restaurant ter wereld. Enkele jaren geleden heb ik dat ook gedaan bij Noma in Denemarken, dat toen het beste restaurant ter wereld was. Ik voel me vereerd dat ik die dingen mag doen. Daar kan ik echt strontzenuwachtig voor zijn, maar na tien minuten is dat gevoel al weer weg."



Het zijn de krenten in de pap waar Elenbaas nu veel meer tijd voor heeft. ,,Ik zeg altijd dat ik eigenlijk 7,5 jaar lang acht dagen in de week heb gewerkt. Nu ga ik een paar jaar dit werk doen, ik geniet intens van de vrijheid. Maar het zou zomaar kunnen dat ik nog een keer terugkeer in een restaurant.''