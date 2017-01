'Lev geeft ons veel kracht'

Huisje, boompje, beestje. Soms lijkt het zo vanzelfsprekend. Je wordt verliefd, gaat samenwonen en na een tijdje komt er een baby. Maar voor Debby Hogervorst en Taco de Hoog uit Naaldwijk liep het allemaal anders.



"Ik was bijna 22 weken zwanger van onze dochter Nyla toen mijn vliezen braken. Het was voor mij niet meteen duidelijk wat er gebeurde, ik was nog nooit zwanger geweest. Alles was voor het eerst. Volgens de verloskundige was er niets aan de hand. Van de huisarts kreeg ik pillen voor een blaasontsteking. Ik voelde een gigantische druk op mijn buik en ik liep nog dagen met heel veel pijn. Dat waren weeën, bleek achteraf. Toen ik kruipend over de badkamervloer ging en ik bloedsporen zag, wist ik dat het echt mis was."



Liefde

Hogervorst (24) en de Hoog (27) hebben elkaar leren kennen op de middelbare school. Liefde op het eerste gezicht was het niet. Pas jaren later kwamen ze in dezelfde vriendengroep terecht en van het een kwam het ander. "Toen werden we een soort van verliefd", zegt De Hoog nuchter, die werkt in de kassenbouw.



Toen ze een nieuwbouwhuis kochten, kwam er ook al snel de wens voor een kindje. Het was snel raak en de zwangerschap verliep tot die bewuste tweeëntwintigste week voorspoedig.



"Normaal hoorde je altijd meteen hartslag met een normale echo, maar nu hoorden we helemaal niets, toen we ter controle naar het ziekenhuis gingen", vertelt De Hoog. Hogervorst vult aan: "Ze zeiden nog: 'Het kan ook zijn dat je niets hoort omdat het kindje diep in je bekken ligt'. Maar ik was helemaal van slag. Ik voelde dat het niet goed was."



Hun dochter Nyla blijkt al niet meer te leven. Hogervorst heeft een infectie opgelopen nadat haar vliezen zijn gebroken. "De wereld zakt onder je voeten weg, als je dat bericht krijgt. Ik barstte in tranen uit", kijkt De Hoog terug.



Hogervorst kreeg weeënopwekkers. "Ik lag daar, met het kindje nog in mijn buik. Dat was één van de ergste momenten van mijn leven. Dat je moet bevallen van je dochter die niet meer leeft. Omdat mijn placenta eruit moest, kreeg ik de keuze of ik deels onder narcose zou gaan of dat ik helemaal in slaap werd gebracht. 'Laat me maar even slapen', dacht ik. Dan hoef ik even niet verdrietig te zijn."



"Na de crematie van Nyla gingen we allebei onze eigen kant op", vertelt de man des huizes. "We deden allebei ons eigen ding. Ik ben meer een binnenvetter en vond het moeilijk om er over te praten. Op een gegeven moment kwamen we op een punt dat als we zo door zouden zijn gegaan, we het niet samen hadden gered."



Met hulp van een therapeut zag Hogervorst in dat ieder het verdriet op eigen wijze verwerkt. Toen ze samen besloten er weer voor te gaan, kwam ook de kinderwens weer terug. Ze raakte snel zwanger, van een jongen dit keer.