Loedermoeder van het jaar: Soms laat ik de boel de boel

Om de jury te overtuigen had De Bruijn al wat redenen opgesomd om te bewijzen dat zij écht een loedermoeder is en de award moest winnen:



- Mijn kinderen gaan met -4 zonder wanten naar school. Want 'dat willen ze niet' en ik ga geen discussie aan 's ochtends. Eigenlijk nooit.

- Mijn kinderen nemen de iPad mee naar bed

- Ik kan niet invlechten en ik doe ook geen moeite

- Die ene keer dat ik wel moeite doe blijkt het luizendag te zijn. Moet alles er weer uit

- Ik knip het haar van mijn kinderen zelf. Als ze slapen

- We eten twee keer per week pizza met komkommer

- En nog een keer patat

- Natuurlijk eten we ter compensatie heeeeel veel tomaten

- Er ligt elke nacht wel een kind tussenin in bed

- Als de kleutertjes gaan gymmen lopen ze allemaal in van die schattige Frozen of Cars ondergoedsetjes

- Die van mij loopt in een boxershort van haar broer

- Als ze al ondergoed aan heeft.

- Sokken doen we sowieso niet aan

- Als iemand vlak voor het eten nog een boterham wil dan mag dat

- Dan maak ik hem ook nog voor ze, zeker als ze midden in een level zitten

- Flodder is de favoriete film van onze negenjarige

- Naast American Pie

- Mijn kinderen leren vaak soms lelijke woorden als ze naast me zitten in de auto

- En in het weekend drinken ze cola

- Als ik een belangrijk telefoongesprek moet voeren krijgen ze een magnum

- Niemand is verbaasd als mijn zoon verklaart geen eten bij zich te hebben op schoolreis

- Niemand is verbaasd als hij wel geld bij zich blijkt te hebben om iets te kopen

- Zoals patat en cola, want dat mocht van zijn moeder volgens hem

- Iedereen is wel verbaasd is als hij toch brood bij zich blijkt te hebben

- Hij dat dan maar weggooit want 'mama doet niet aan eendjes voeren'

- En tot slot: dat ik stiekem Whisky stook in de kelder