Luister: Wat zegt het zand?

Korrels

"We hebben een plek voor de Westlandse kust gekozen omdat daar de Zandmotor ligt en we daar veel gegevens van hebben", legt Petra Damsma van Rijkswaterstaat uit. Ze is de trekker van het 5-jarig onderzoek dat 'Natuurlijk Veilig' is genoemd, een samenwerkingsproject met tien natuurorganisaties. "We denken dat de korrelgrootte van het zand van invloed is op het bodemleven."



Volgens Damsma is het belangrijk dat het onderzoek wordt gedaan, omdat Rijkswaterstaat zal blijven werken met zandsuppleties om de kust sterker te maken. "Het is bouwen met de natuur. Andere methodes, zoals dammen bouwen, levert onnatuurlijke kustonderdelen op. En omdat een groot deel van de kust beschermd natuurgebied is, willen we weten wat voor effecten die suppleties hebben." Naast het 'onderwaterleven' zal het onderzoek zich richten op de gevolgen voor de duinen en voor de wadden.



Vanaf de Luctor wordt voor de kust van strand Vlugtenburg vooral gevist. De eerste lading vis van woensdag is binnen. Alle gevangen vissen worden gemeten en gewogen. De gegevens worden opgeslagen en dan gaan de vissen weer terug het water in. "Een beperkt aantal zal dit overleven. Ze zijn uit het water gegaan en we hebben ze vastgepakt", zegt Van Hal.



Daarnaast kijken ze hoeveel plankton er aanwezig is en nemen ze sedimentmonsters. Ook onderzoeken ze hoeveel voedsel er in de bodem zit. "En we gaan met een 3D-camera het water in om te zien hoe de vissen verspreid zijn in de zee. Dat lukt door de troebelheid niet altijd." Belangrijk is ook het ondiepe water, dat als een kinderkamer werkt voor scholletjes. Daar worden apart monsters genomen.



Al met al is het een ingewikkelde procedure. "Vooral omdat we alles tegelijkertijd moeten meten. Normaal doen we onderzoeken voor de overheid en die zijn dan heel specifiek gericht op het schollenbestand in de Noordzee. Nu moeten we niet alleen vissen, maar ook apparatuur uitgooien voor bodemonderzoek bijvoorbeeld."