‘M’n kousen optrekken? Nee, dat is valsspelen’

VideoYoup Spaan liep voor zijn zieke klas­genootje een jaar lang in korte broek. Westland raakte in de ban van de ‘blote benenactie’ en dat levert Kika nu 14.500 euro op.

Het hele schoolplein van de Bernadetteschool staat vol met wachtende leerlingen. Sommige kinderen wippen nerveus van hun ene op hun andere been, anderen hebben het druk met kletsen. ,,Ik zie ze al”, roept een van hen die over het hek van het schoolplein hangt en de naastgelegen straat in kijkt.

De onrust en nervositeit komt door twee van hun mede-scholieren: Youp en Daniël. Youp is inmiddels uitgegroeid tot een bekendheid in Westland, omdat hij de blote benenactie opzette om geld op te halen voor Kika. Het idee werd geboren toen hij hoorde dat zijn klasgenoot en vriendje Daniël ziek was.

Youp heeft nu de klus geklaard: hij heeft een jaar lang in korte broek gelopen. Of het nu vroor of waaide, de lange broek bleef in de kledingkast. Zijn actie kreeg veel bijval van Westlanders die graag een steentje wilden bijdragen.

Tekst loopt door onder video.

Getoeter

De twee 11-jarigen komen in twee opvallende auto’s richting het schoolplein gereden. De rit gaat natuurlijk niet in stilte, een loeiharde toeter kondigt hen al lang van tevoren aan. Als de bestuurders het schoolplein opdraaien, doen de leerlingen een stapje achteruit. Youp zwaait ondertussen enthousiast naar zijn klasgenoten en steekt lachend zijn duim de lucht in. Ook Daniël kijkt in de auto achter hem zijn ogen uit.

Eenmaal uitgestapt houdt Youp de gesloten envelop omhoog. ,,Ik weet zelf ook niet hoeveel ik opgehaald heb. Mijn ouders waren zo irritant om dat niet te zeggen”, zegt hij met een grote lach. ,,Mijn doel was 100 euro, daar ben ik wel overheen gegaan.” Terwijl de hele klas toekijkt pakt hij de cheque uit: 14.500 euro prijkt erop. Prompt barst een luid applaus los. ,,Ik ben heel tevreden met de opbrengst.”

Rien Schimmel neemt namens Kika de cheque in ontvangst ,,Alle acties zijn natuurlijk bijzonder, maar dit is wel een héél bijzondere. Normaal geven we nooit wat weg, maar bij wijze van uitzondering krijg jij een certificaat met je naam erop en een speldje - die is nergens te koop, die moet je verdienen - zodat je een echte ambassadeur van Kika bent.”

Iedereen is trots op Youp, niet in het minst Daniël, waar het allemaal mee begon. ,,Ik vind het heel leuk dat hij dit gedaan heeft en zoveel geld opgehaald heeft, 14.500 vind ik echt heel erg veel.”

Westlandia

Benno en Ingrid, de ouders van Youp, zijn eveneens apetrots op hun zoon. ,,Op sommige momenten was het wel lastig. Hij had het koud toen hij afgelopen winter als spelertje van de week langs de lijn bij Westlandia zat en ook toen het ’s ochtends hard vroor”, legt moeder Ingrid uit. ,,We stelden nog voor dat hij voetbalkousen aan kon doen en die hoog optrekken, maar dat vond hij valsspelen.”

Quote Het is belangrijk dat anderen doorgaan met acties voor Kika Patrick

Nóg mooier dan de opbrengst, is wel dat Daniël inmiddels schoon is verklaard. ,,Ik ben gisteren nog voor controle geweest en het was helemaal goed.” Patrick, de vader van Daniël, is Youp ook erg dankbaar: ,,Het is een heel mooie actie geweest en het is belangrijk dat anderen doorgaan met acties voor Kika, zodat er nog meer kinderen geholpen kunnen worden. Het zijn heel zware behandelingen en het zou mooi zijn als dat op een prettiger wijze kan. Als ouders sta je toch helemaal machteloos.”