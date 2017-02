Maaslandse kopschopper moet twee jaar zitten

Smoren

De geweldplegingen begonnen oktober 2014 in Maassluis, waar hij na bonje om een gestolen scooter een kennis in elkaar trapte en met een steekwapen in zijn wang stak. Zijn moeder stootte hij februari 2015 in het gezicht en probeerde hij met een kussen ‘te smoren’, na eerst haar huisraad en telefoon te hebben vernield. Hij moet haar 567 euro smartengeld betalen. Een ex kreeg maart vorig jaar in Maassluis stompen op haar gezicht en in haar buik en is met de dood bedreigd.