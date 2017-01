Niet toekijken, maar hardlopen voor goede doel

Westlanders staan bekend om hun 'handen uit de mouwen'-aanpak. Niet bij de pakken neerzitten, maar kijken naar oplossingen. Toch kan een mens machteloos staan als een geliefde overgeleverd is aan de kennis van artsen en onderzoek in de wetenschap. Zo voelde Esther Ligthart zich ook afgelopen zomer, toen haar vader moest worden opgenomen vanwege alvleesklierkanker.



De vader van de 27-jarige uit De Lier werd plotseling geel en al redelijk snel werd de diagnose gesteld: alvleesklierkanker. Bij veel mensen is er geen uitzicht op genezing. "In de eerste weken nadat we het hoorden, was het natuurlijk een drama. Ik weet nog goed dat ik de dag nadat we het te horen hadden gekregen een hardloopwedstrijd had en ik wilde het niet meteen tegen iedereen vertellen. Waarom niet? Als je het vertelt, dan is het echt. Ik heb de wedstrijd wel uitgelopen."



"Een paar weken lang lag hij in het ziekenhuis. Je gaat dan niet elke dag kniezend aan zijn bed zitten. Sterker nog, mijn vader wilde dat zelf niet! Natuurlijk was ik wel vaak bij hem. Soms ging ik hardlopend naar het ziekenhuis of liep ik juist terug naar huis. Het was niet per se een manier om met het verdriet om te gaan, maar het is wel altijd een activiteit waarbij ik mijn gedachten kan laten gaan."



Het hardlopen verovert in 2011 haar hart. Ze begint te trainen voor 5 kilometer, maar in 2013 loopt ze al haar eerste halve marathon. Inmiddels loopt ze zo'n 30 tot 50 kilometer per week. "Vorig jaar heb ik een reis gewonnen naar Berlijn. Toen heb ik daar de marathon gelopen, maar ik moest ook een blog schrijven. Omdat mijn vader ziek was, heb ik er toen ook over geschreven en ik kreeg gigantisch veel leuke reacties. Normaal hang ik echt niet alles aan de grote klok, maar dit was wel het begin van de actie."