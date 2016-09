Nieuwe korte film gaat 'de tongen losmaken'

Voordat de artfilm van Theodor van der Lans uit is, maakt die al de tongen los. De crew werd deze week geweerd uit de Sint Machutuskerk, toen bleek dat ze er een homohuwelijk wilden opnemen. Tegen het kerkbestuur was niet specifiek gezegd dat het om een 'm/m'-huwelijk zou gaan. Toen dat via een figurantenhuwelijk bekend werd, trok het parochiebestuur de toestemming in om in de Monsterse kerk te filmen.



Gisteren kon Van der Lans wel terecht in de Oude Kerk in Naaldwijk. Maar het draaischema was nog drukker. Ook Delft staat de komende tijd volop in de schijnwerpers en fungeert als decor voor de speelfilm, die Waves of Hope heet.Het verhaal gaat over de succesvolle advocate Sara Wittenburg, gespeeld door de Delftse actrice Judith Hofstede, die te maken krijgt met een lastige zaak over asielrechtprocedures. De vrouw neemt een heftig besluit dat grote gevolgen heeft. ,,Meer kan ik niet vertellen, anders verklap ik de plot," zegt Van der Lans lachend.



Actuele thema's als de vluchtelingenproblematiek, zinloos geweld, homoseksualiteit en verdraagzaamheid worden in het fictieve drama aan de orde gesteld. ,,Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt, iedereen heeft een eigen verhaal. Ik hoop dat dat de kijkers aan het denken zet en hen verder leert kijken dan hun eigen 'straatje'. Uiteindelijk zijn we allemaal maar gewoon mensen." Eén ding weet Van der Lans zeker: ,,De film maakt ongetwijfeld een hoop tongen los."



Twee panden aan de Oude Delft worden tijdelijk omgetoverd tot bar en rechtbank. Delft is volgens de regisseur de perfecte locatie voor de opnames. ,,Het decor van de stad is ideaal. De architectuur verraadt natuurlijk dat het een Nederlandse stad is, maar het zou net zo goed Zutphen kunnen zijn. Dat maakt het verhaal herkenbaar voor iedereen." Later deze maand wordt er ook gefilmd op locaties in 's-Gravenzande, Ter Heijde, Naaldwijk en Den Haag.



Televisie

In januari gaat Waves of Hope in première. ,,We willen dat dit een echte 2017-film wordt." Het resultaat wordt wereldwijd vertoond op verschillende filmfestivals. ,,Stiekem hoop ik dat Waves of Hope over een jaar te zien is op televisie."