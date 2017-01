Nieuwe route van het Varend Corso slaat in als bom

Het nieuws is in Maassluis ingeslagen als een bom en de gemeente klom direct in de pen om haar ongenoegen kenbaar te maken. Omdat het routeschema helemaal op de schop is gegaan en de organisatie keuzes moest maken, zijn Maassluis en Maasland buiten de boot gevallen. De komende twee jaar kiest het Varend Corso voor Vlaardingen, waar het volgend jaar groot feest is. De Slag bij Vlaardingen is exact 1.000 jaar geleden en dat wordt groots gevierd.



Niet compleet

De twee jaar daarna is Maassluis weer aan de beurt. Maar volgens burgemeester Edo Haan mag zijn stad ook dit jaar niet ontbreken op de route. ,,Het Varend Corso zou zonder Maassluis niet meer compleet zijn'', stelt Haan. ,,Het Varend Corso zou zich ernstig tekort doen als het publiek de kans wordt ontnomen om in Maassluis te genieten van dit prachtige spektakel.''



Maassluis is al jarenlang een trouwe supporter van het Varend Corso, zowel financieel als met een eigen boot, aldus Haan. Maassluis won in de vorige editie nog de eerste prijs in de categorie zeilende Westlanders. Met het Meezing-spektakel heeft Maassluis bovendien het grootste walevenement van het corso.