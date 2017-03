Overal ploft een brief van Westland Telt op de deurmat

Vandaag en morgen ploft in alle Westlandse huishoudens een brief op de mat om woensdag toch vooral op Karin Zwinkels (CDA, nummer 30) of Arne Weverling (VVD, nummer 29) te stemmen. Want het kiesstelsel zit zo in elkaar dat een kandidaat met ongeveer 16.000 voorkeurstemmen direct in de Kamer komt.



Eigen hand

,,En wij zijn in Westland al met bijna 80.000 mensen die hun stem mogen uitbrengen'', weet Zuijderwijk, initiatiefnemer van Westland Telt. ,,We hebben als Westland de verkiezing van Arne en Karin volledig in eigen hand. We kunnen geschiedenis schrijven en daarmee Westland twee krachtige stemmen geven in Den Haag.



Ook Zwinkels en Weverling zelf sparen kosten noch moeite om in de kijker te komen. Zwinkels verspreidt dezer dagen ook een (digitale) brief met argumenten om toch vooral op haar te stemmen. Daarnaast is haar hoofd op ontelbare plekken in heel Westland te zien op posters en billboards.



Slimmerick

Dat geldt ook voor Weverling, om wie je momenteel in Westland ook niet heen kan. Het bekendste voorbeeld is het enorme doek met zijn portret op de gevel van café De Slimmerick in Naaldwijk, dat eigenlijk niet mag. ,,We staan het oogluikend toe'', laat een woordvoerster van de gemeente weten.



In Midden-Delfland mogen bijvoorbeeld bruggen onder normale omstandigheden geen reclamezuilen worden, maar verkiezingsmateriaal kan er zonder vergunning worden opgehangen.