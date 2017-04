Politie neemt gloednieuwe politie-tractoren in gebruik

De nieuwe dienstvoertuigen zijn vanaf vandaag in het gehele Westland, in Delft en in Rijswijk te aanschouwen. Agenten worden de komende tijd opgeleid om in het voertuig te mogen rijden.



Hoewel de tractor voornamelijk in het Westland ingezet zal worden, moeten mensen volgens de politie niet verbaasd zijn wanneer zij er één zien rijden op de Prinses Beatrixlaan in Delft.



Tipje van de redactie: houd rekening met de datum van vandaag.