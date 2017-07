Kinderboerderij verliest twee pony's in één week

,,De pony's gaan elke zomervakantie 'op vakantie' bij een boer in Delfgauw", vertelt vrijwilliger en bestuurslid Evelien van Paassen. ,,Elk jaar hebben ze daar de tijd van hun leven. Heerlijk in de wei, met andere paarden. Het was ook echt een schok toen we hoorden dat Gizmo op een ochtend op eens dood in de wei lag."



De dieren zijn geliefd bij SKIP. Ze zijn eigenlijk van het Floracollege, want ze maken deel uit van de opleiding Dierenverzorging. In de weekenden nemen de vrijwilligers van de kinderboerderij de verzorging op zich. Al ruim tien jaar zorgen ze voor de beesten.



Maar nadat ze al afscheid moesten nemen van Gizmo, die door een natuurlijke oorzaak is overleden, kregen ze zondagochtend nog meer slecht nieuws. Er ontstond een hooibrand bij het vakantieadres van de paarden en Nora raakte zodanig in paniek dat ze in een sloot terecht kwam en zichzelf niet meer kon redden.