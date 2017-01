Prachtig feest voor kinderen eindigt in discussie over financiën

Een actie op initiatief van de 14- jarige Timi van Steekelenburg. Voor plaatselijke goede doelen. Waarbij kinderen, jongeren én ouderen betrokken werden. Dat was Record4Kidz van 14 tot 17 december op het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Koppel daar ook nog eens een recordpoging aan en je zit als organisatie gebakken.



Toch is er bij veel betrokkenen sprake van een vreemde nasmaak. Mede door het uitblijven van een totaalopbrengst en onduidelijkheid over een gemeentelijke subsidie wordt er meer gesproken over geld dan over het blij maken van kinderen.



Fransisca van Steekelenburg betreurt de gang van zaken. ,,Terwijl we heel erg hebben genoten van het evenement. Het zijn een paar hele hectische dagen geweest, maar wel heel leuk. We hebben veel positieve en dankbare reacties gekregen."



Met de opbrengst van de vierdaagse actie krijgen onder meer tienermoeders speelgoed en worden ook de Voedselbank en een G-hockeyteam geholpen. Hoeveel hiervoor precies kan worden uitgetrokken, moet binnenkort blijken. ,,Er zijn nog enkele sponsoren die met bedragen moeten komen. En nog één leverancier moet een factuur sturen. De rest is allemaal betaald."

Quote Door alle hectiek waren we vergeten dat hij een bedrag voor fa­cebook­pro­mo­tie had voorgeschoten Fransisca van Steekelenburg

Facebook

Toch doken plotseling berichten op dat de organisatie nog geld schuldig zou zijn aan onder anderen dj Bombastic die zijn medewerking verleende. ,,Dat was ook zo, door alle hectiek waren we vergeten dat hij een bedrag voor facebookpromotie had voorgeschoten. Maar hij had hiervoor gewoon naar ons toe kunnen komen. Wij krijgen nu het verwijt dat we geen reactie geven, maar dat klopt niet. We hebben juist altijd contact gezocht, ook met brieven. Wij horen juist niets meer van hem."



Op zijn beurt laat de dj, echte naam Braihim Mohcin, weten inderdaad het contact te hebben verbroken. ,,Puur omdat er geen volledige transparantie onze kant op is gekomen. En we wachten nog steeds op een eindbedrag. Dus er is gewoon geen persoonlijk contact meer."

Quote Iedereen weet dat subsidie pas wordt toegekend als een eve­ne­men­ten­ver­gun­ning is verleend en die kregen we pas een dag van tevoren Fransisca van Steekelenburg

Subsidie

Geld dat Mohcin voorgeschoten had voor een facebookcampagne heeft hij inmiddels 'weggeschreven als sponsoring'. Wat hem meer steekt, is de subsidie die als opstartbedrag moest dienen, maar er nu niet meer lijkt te komen. ,,Dat heb je gewoon nodig om dit soort dingen neer te zetten. 25.000 euro was toegezegd volgens de stichting. Het opzetten van dat feest is gelukt, maar als die subsidie niet komt, betekent dit dat de eerste 25.000 euro opgaat aan de kosten."



Ook Harold Zwaartma, die veel werk heeft verzet in de kas van Record4Kidz is daar niet blij mee en stelt zelfs dat hij er niet in zou zijn gestapt, als hij vooraf had geweten dat die subsidie er niet kwam. ,,Maar dat hoorden we pas vier dagen van tevoren."



Van Steekelenburg bestrijdt echter dat er van tevoren is gezegd dat de subsidie al in de knip zou zijn. ,,Iedereen weet dat subsidie pas wordt toegekend als een evenementenvergunning is verleend en die kregen we pas een dag van tevoren." Horecaondernemer Ben Loomans, die deels betrokken was bij het vergunningtraject, beaamt dat. ,,Er is nooit geroepen dat die subsidie al binnen was. Dat heb ik nooit gehoord."

Logo Volledig scherm © Record4Kidz

Quote In mijn ogen is het een prachtig evenement geweest met mooie interactie, veel bereik en een hele regio die erachter stond. Fransisca van Steekelenburg

Eigen rekening

De gemeente zegt geen officieel verzoek voor een subsidie te kunnen vinden. Ook zou er nooit een toezegging hierover gedaan zijn. ,,Daarnaast subsidieert de gemeente geen inzamelingsacties", aldus een woordvoerster. Dat betekent dat Van Steekelenburg sommige kosten voor eigen rekening heeft moeten nemen, zoals de huur van de tent op het Wilhelminaplein. ,,Maar zelfs zonder die subsidie, blijft er nog een leuk bedrag over", verzekert de Naaldwijkse.



Waar de betrokkenen het allemaal wel over eens zijn: het zou moeten gaan om het opgehaalde geld voor de goede doelen, maar daar lijkt de aandacht nu van te zijn afgeleid. Over en weer worden verwijten gemaakt en daar is ook Mohcin niet blij mee. ,,Ik ben er belangeloos in gegaan, maar sta wel als mascotte op de voorgrond. Ik wil niet dat er naar mij wordt gewezen als dingen niet kloppen. We zijn met een team van vijftien man bezig geweest en er is over deze mensen niet zo netjes gesproken door de stichting."



De dj werd naast Timi van Steekelenburg het gezicht van het evenement. Vooral zijn recordpoging om zo lang mogelijk muziek te draaien in de kas zorgde voor veel extra aandacht, al klinkt er ook kritiek dat daardoor de aandacht juist te veel werd afgeleid van het doel. Evengoed stond hij 84 uur non stop achter de draaitafel. ,,In mijn ogen is het een prachtig evenement geweest met mooie interactie, veel bereik en een hele regio die erachter stond. Er is ook best een leuk bedrag opgehaald, als we het zo hebben gezien."



Een van de toegezegde cheques, à 1.000 euro, is afkomstig van winkeliersvereniging Naaldwijk Winkelrijk. Overgemaakt is het bedrag echter nog niet,want volgens Chris Petri, voorzitter van de winkeliersvereniging, is er te veel onduidelijkheid. ,,We vinden het vreemd dat er weken na dato nog geen balans is opgemaakt en gecommuniceerd. Dat maakt dat wij ongerust zijn. Ik denk dat je ter plaatse kan zeggen wat de eindscore is en dat moet je op zo'n moment ook willen presenteren. Je ziet wat er nu van komt. We hebben de organisatie gemaild dat er voor ons te veel onduidelijk is. We hebben antwoord gekregen dat de stichting het graag wil toelichten. Dat gesprek willen we aangaan."

Quote We konden van tevoren niet inschatten wat er allemaal over ons heen zou komen Fransiska van Steekelenburg