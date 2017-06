Profronde Westland strikt Renewi als nieuwe hoofdsponsor

Renewi is dit jaar ontstaan uit een fusie tussen de Shanks Group, het moederbedrijf van Van Vliet Contrans, en de Van Gansewinkel Groep. Het bedrijf heeft zich in eerste instantie voor een jaar als grootste geldschieter aan het evenement verbonden, maar heeft de intentie om dat te verlengen. Het sponsorbedrag wil een woordvoerder van Renewi ‘in het midden laten’.



De wielerronde had afgelopen jaar geen hoofdsponsor, nadat Sir Winston uit Rijswijk ermee was gestopt. Van Vliet Contrans is al jarenlang een trouwe sponsor van de wielerdag. ,,We zijn trots op het feit dat Renewi dit jaar de hoofdsponsor is van Profronde Westland’’, zegt algemeen directeur Marc van Buijtene van Van Vliet Contrans.,,Een mooi moment om onze nieuwe naam goed op de kaart te zetten in de regio. Van Vliet Contrans was al jaren verbonden aan de Wateringse wielerdag, dus dit is voor ons een logische vervolgstap.’’



Ook Marco Vijverberg, organisator van de wielerdag, is uitermate content met de nieuwe hoofdsponsor. ,,Daar zijn wij natuurlijk mega-blij mee’’, reageert hij. ,,Zij doen dat ook omdat wij nu Profronde Westland heten en zij zijn ook met de naam veranderd, dus dat is een mooie combi.’’