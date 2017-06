Publiek gaat los bij steengoede artiesten op Westlandse Cross

Op zaterdag gaat het dak gaat eraf bij de optredens van Racoon en Guus Meeuwis, met zo’n 8.000 tot 8.500 bezoekers. ,,Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier”, zingt de Brabantse zanger. Geheel volgens Westlands gebruik vliegen de plastic bekers bier door de lucht. Er wordt gedanst, gesprongen en zelfs de polonaise gelopen.



Het contrast kan haast niet groter met eerder op de avond. Hoewel de deuren om 17.00 uur opengaan, staat om vlak voor 18.00 uur, wanneer het eerste optreden begint, een handjevol publiek op het veld. Waylon is de eerste artiest, wat beslist geen makkelijke opgave is. Het is rond etenstijd, heel warm en er is geen schaduw te vinden op het veld. Gedurende het optreden loopt het veld vol totdat het voor een kwart is gevuld. Het publiek praat met elkaar en drinkt een biertje. ,,Ik kom niet per se voor de artiesten, maar voor de gezelligheid”, vertelt Thijs Molenaar uit Maassluis. ,,Vorig jaar was het weer slechter, maar de line-up beter.”



Het afsluitende optreden wordt verzorgd door twee Westlandse dj’s. Luca Perra en Asonn, echte naam Sonny Grootscholten, hebben elkaar pas afgelopen donderdag voor het eerst echt leren kennen, maar dat is niet te zien tijdens het optreden. Ze maken er een feest van en dansen zelf ook op de dj-booth.



De tweede dag, Vaderdag, is gemoedelijk. De hamburgers worden gedraaid op de grill bij de grootste barbecue van het Westland gistermiddag. Kinderen racen over de stormbaan en de volwassenen tijdens de befaamde Witte Sokken Race.