Raad van State buigt zich over asbestzaak

De loods brandde in januari 2015 finaal af en er kwam veel asbest vrij, dat zich verspreidde over de naastgelegen woonwijk. Het gemeentebestuur wilde dat het bedrijf van eigenaar Eddie Piket die resten zou verwijderen en legde daarom zogenoemde bestuursdwang op. De gemeente heeft de sanering uiteindelijk zelf laten uitvoeren voor 3,3 miljoen euro. Die kosten wil Westland nu verhalen op de eigenaren, die echter tegen dit besluit in beroep zijn gegaan bij de Raad van State. Want, zo stellen ze, het college had zich beter moeten voorbereiden op dit soort calamiteiten.



Ook vinden de eigenaren het niet terecht dat ze voor alle kosten van de sanering moeten opdraaien. Een deel van de saneringskosten had volgens hen ook voor rekening moeten komen van het gemeentebestuur.



Omdat er ook asbestresten op het grondgebied van Den Haag terechtkwamen, heeft die gemeente dat ook moeten laten opruimen. Dat kostte 220.000 euro en dat bedrag wil Den Haag nu óók terug van Piket, die het bedrijfsverzamelgebouw in Wateringen opnieuw heeft opgebouwd. Bij verlies van deze rechtszaak kan hij alles weer kwijtraken.