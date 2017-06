Robin van Persie troost Anouk van Erk (11): 'Súperleuk'

Terwijl Anouk ijs op haar enkel kreeg, gezeten op de tribune bij het hoofdveld, kwam Robin van Persie naast haar zitten, sloeg zijn arm om haar heen en vroeg of ze pijn had. ,,Hij ging kijken wat het was en zei dat hij een enkelexpert is’’, blikt Anouk lachend terug. ,,Hij was echt onwijs aardig en nam alle tijd. Eerder had hij ook al een meisje geholpen die met een ambulance weg moest.’’



Hoewel Anouk fan is van Ajax, heeft ze een zwak voor de oud-Feyenoorder. ,,Ik vind hem altijd een hele leuke voetballer’’, zegt ze. ,,Het was echt wel superleuk dat hij naar me toe kwam en naast me ging zitten. Sommige ploeggenoten waren erbij en anderen hebben de foto’s gezien. Een van die foto’s gaan we ook zeker uitvergroten.’’



Blessure

Anouk moest de laatste twee wedstrijden van het toernooi missen. ,,Ik wilde de bal wegtrappen, maar schoot heel hard in de grond. Dat deed heel veel pijn, maar gelukkig is mijn enkel niet gebroken, alleen wat verrekt. Ik moest vandaag wel met krukken naar school, maar zodra het kan doe ik die gauw weg. Die dingen zijn maar lastig. We zijn op school druk bezig met de musical en daar kan ik geen krukken bij gebruiken.’’



Voetballen hoeft Anouk dit seizoen niet meer, want dit was het laatste toernooi. De meiden van FC ’s-Gravenzande eindigden in Maassluis ook als laatste, maar dat mocht de pret niet drukken. Je mag tenslotte niet elke dag met een bekende voetballer op de foto.