Rockers laten zich niet kisten door een beetje kou

Het had weinig gescheeld of Sneeuwpop, het openluchtfestival in het Hofpark in Wateringen, had nooit bestaan. Net voordat de gemeente Westland het toelaten van nieuwe evenementen op de kalender stopzette, vroeg de organisatie van Waterpop een vergunning aan voor een winterfestival in het Wateringse park. "Dat was in 2013, maar toen ging het uiteindelijk niet door", legt Bianca Simonis (39) uit. "Maar toen hadden we wel ons plekje op de kalender veroverd." Morgen wordt Sneeuwpop voor de vierde keer gehouden. Je kan het festival zien als het winterse, kleine broertje van Waterpop. Waar Waterpop duizenden bezoekers trekt, rekenen ze voor Sneeuwpop op ongeveer vijfhonderd muziekliefhebbers. "Maar dat is ook precies goed", zegt Gee van den Bos lachend. "Het is een gezellig, knus festival. We hebben ook niet de ambitie om heel veel groter te worden."

Gratis

De organisatie geeft lokaal talent een podium. "De artiesten moeten aan twee voorwaarden voldoen. Ze moeten uit het Westland komen en ze moeten gratis komen spelen", aldus Van den Bos. Zo staan veel beginnende bandjes op de planken. Slaan ze wel eens de plank mis?



Van den Bos kan zijn gezicht niet in een plooi houden. "Ja natuurlijk staan er wel eens acts tussen waarvan je denkt: die komen niet meer terug. Maar andersom gebeurt het ook vaak. Zo stond Rise of the Wood bij ons op het podium. Dat was echt een verrassing. Die treden nu op in het hele land."



Met een goed hek wordt de wind deels tegengehouden en vuurtonnen, sneeuw, erwtensoep en glühwein zorgen voor de ultieme winterse sfeer. De organisatie bestaat voornamelijk uit vrijwilligers en bestuursleden die ook betrokken zijn bij Waterpop. Dat festival viert komende zomer zijn 40ste verjaardag. Uniek in het Westland, want vele andere festivals zijn gesneuveld.



"Ik vond het echt jammer dat Dijkrock ermee ophield. Bovendien had je tien jaar geleden nog de Wollebrandcross, maar die is er ook niet meer. We nemen een belangrijke plek in, want als wij ook stoppen, is echt alles verdwenen uit Westland."



Morgen treden vanaf 14.00 uur bands op als Evil Creation, Callkoen, Dad's Amaryllo, Scallywag, Wooden Paul, Miscellaneous en Crossfire Hurricane.