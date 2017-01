Schok na moord op Heulenaar Andres in Mexico

Geschokt

Andere bekenden uit het Westland hebben ook geschokt gereageerd op de dood van Reijgersberg. ,,Bizar en hoe treurig'', reageert Dylan Otto, eigenaar van strandpaviljoen Jamm Beach in Ter Heijde en net als Reijgersberg ook dj. ,,Ik heb heel erg te doen met iedereen die van Andres hield. Ik vond het een topvent, maar had al jaren geen contact meer met hem.''



Anderen typeren Reijgersberg als een handelaar pur sang. ,,Of het nou komkommers waren of horloges, Andres zag overal handel in'', zegt een collega-handelaar in groente en fruit. ,,En dat waren dan geen goedkope klokkies. Maar hij organiseerde ook wel feesten.''



Bravoure

Op die feesten kijkt zijn broer met een goed gevoel terug. "Draaien was zijn grootste hobby. Hij trad op als dj in houseclubs, maar had een bredere interesse in muziek, die deelde ik met hem. Hij had bravoure, zat altijd boordevol energie en genoot van het leven."



Twee keer per jaar kwam Andres naar Nederland om familie en vrienden te zien. In september was hij hier voor het laatst. Reijgersberg, die geen vrouw of kinderen had, was gelukkig in Mexico, aldus een vriend die tot het laatste moment veel contact met hem had.



Het lichaam van de 44-jarige Heulenaar wordt nog onderzocht door de politie in Guadalajara. Hij is geïdentificeerd door een bekende in Mexico. Zijn broer hoeft daarom niet meer naar het land af te reizen. Zodra de politie het lichaam vrijgeeft, wordt het overgebracht naar Nederland.