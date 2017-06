Shauni is klaar voor optreden op Parkpop

Scholiere Shauni Kuiper (14) van het Lentiz Floracollege in Naaldwijk is morgen te zien op Parkpop. Reden: de Rijswijkse won in mei het Your Stage Festival.

,,Ik vind het hartstikke vet dat ik mag optreden op Parkpop”, vertelt de apetrotse Shauni. ,,Ik had helemaal niet verwacht dat ik Your Stage zou winnen, omdat er zo veel mensen meededen. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor hoe blij ik ben.”

Haar overwinning tijdens het Your Stage Festival bereikte ze door drie liedjes op uitstekende wijze ten gehore te brengen. Shauni nam het op tegen middelbare scholieren uit heel Nederland. Ongeveer 25 scholen uit de Haagse regio deden mee. Ze was, zo oordeelde de jury, beter dan acts van schoolbands, verschillende musicaloptredens en dansgroepen. Sterker nog: volgens de jury stak haar optreden ‘met kop en schouders boven alle andere deelnemers uit’.

Talent

Zingen is haar grootste talent, Shauni bespeelt geen muziekinstrumenten. Ze heeft wel overwogen piano te gaan spelen, maar verder heeft ze er nooit over nagedacht en bovenal vindt ze zang veel leuker. ,,Je kunt met zang mensen ontroeren en een verhaal vertellen. Sinds ik klein ben zing ik al. Mijn moeder deed me daarom toen ik 10 jaar was op zangles. Ik heb nog steeds privéles”.

Met haar talent wil ze uiteindelijk veel meer gaan doen. Shauni neemt deel aan musicals, waarin ze behalve zang ook haar dans- en acteertalent ontplooit. Ze ziet daar meer toekomst in dan zang alleen. Ze danst bijvoorbeeld ook vier keer per week in een dansstudio en is ook gek op toneelspelen. Momenteel speelt ze bijvoorbeeld in de schoolmuscial Tillie Uilenspiegel, dat volgende week woensdag tot en met zaterdag is te zien in Westland Theater De Naald.Verder is ze van plan een vooropleiding doen die te maken heeft met zang, acteren en dans: DAPA Education.

Speech

Shauni heeft meerdere genres op haar repertoire. Zo zingt ze ‘speech’. Dat betekent dat ze min of meer pratend haar zangkunsten laat horen. Maar ook popnummers kan ze aan de man brengen. ,,Ik zing van alles. Ik heb niet echt een specifieke voorkeur,” zegt ze daarover.

Morgen zingt Shauni op het festival in het Zuiderpark dezelfde nummers als waarmee ze eerder succes oogstte. Zoals bijvoorbeeld Part of Your World van John Benson, bekend als introlied van de kinderserie De Kleine Zeemeermin. Verder hoopt ze te schitteren met Gravity van Sara Bareilles en Beautiful van Amanda Marshall. Ze staat van 20.30 tot 20.45 uur op People Stage en heeft dus een kwartier om de harten van het publiek te raken. ,,Er is een muziekbandje te horen en ik zing. Ik vind het niet heel erg spannend om op te treden. Ik heb er juist echt veel zin in!”

Parkpop speelt zich zondag vanaf 12.00 uur af in het Zuiderpark in Den Haag.