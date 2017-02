'Smaakpolitie? Ik dacht dat het de politie was'

In de zaak hangen twee grote schilderijen die een markt op Bali verbeelden. De schilderijen ademen de geur van exotische specerijen. De afgelopen weken moet Maya met weemoed naar de kleurrijke taferelen hebben gekeken. Na de uitzending van het televisieprogramma De Smaakpolitie op SBS6 was Maya het liefst in een van de schilderijen gestapt en anoniem verdwenen in de menigte van de markt in haar verre vaderland.



Presentator Rob Geus had namelijk in het programma gehakt gemaakt van de keuken van Maya en noemde Putri Bali de smerigste zaak die hij ooit had gezien. De aangeslagen Maya ging drie weken dicht om zich te beraden over haar toekomst. Gesteund door een paar vaste klanten heeft ze wat verbeterpunten doorgevoerd, maar vindt nog steeds dat haar onrecht is aangedaan met het tv-programma. ,,Ik ben hier altijd alleen en moet alles dus ook in mijn eentje doen'', zegt ze. ,,In het programma lijkt het alsof er een homp vlees in de keuken rondslingert, maar ik had dat juist uit de vriezer gehaald om te snijden.''