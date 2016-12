'Sociaal praatje werkt ook genezend'

Apotheekhoudend

Toentertijd waren de meeste huisartsen apotheekhoudend, hadden hun eigen apotheek naast de praktijk. Dat betekende dat de apothekersassistente vaak ook de doktersassistente was. Die opleiding volgt ze 's avonds, nadat ze in 1970 bij huisarts Van de Weg aan de Naaldwijkse Julianastraat is begonnen. Na negen jaar belandt ze bij huisarts Breedveldt Boer in Kwintsheul.



Ze is een echte dierenvriend, een dierenarts weet haar over te halen. Ook op dat terrein doet ze een opleiding, stapt letterlijk over van mens naar dier. Mooie, boeiende jaren, zegt ze, maar in december 1986 gaat ze toch weer naar de apotheek. En blijft daar dertig jaar.



Eerst op de Stokdijkkade en later aan de Secretaris Verhoeffweg. Zo'n twintig jaar is ze daar het gezicht van apotheek De Eenhoorn. "Veel mensen denken dat er tegenwoordig in een apotheek alleen maar doosjes met pillen, poeders en drankjes worden verkocht. Ik geef toe, minder dan vroeger, maar we maken nog heel veel zelf. Vooral speciale doseringen, drankjes voor mensen die geen pillen of capsules kunnen slikken. Ook worden er medicijnen op maat gemaakt voor patiënten die het gebruik afbouwen. Die zitten niet in fabrieksdoosjes."



Volgens haar worden er nu, in verhouding, gemiddeld niet zo heel veel meer medicijnen geslikt, wel veel andere. Dat komt bijvoorbeeld omdat dertig jaar geleden bepaalde ziektes zoals kanker nog totaal niet konden worden bestreden. Er waren topjaren voor cholesterolmedicijnen, tegenwoordig bestaat de top 3 uit bloeddrukverlagers, maagzuurremmers en antibiotica. "En in griepperiodes zijn natuurlijk neusdruppels en hoestdrankjes niet aan te slepen."



Luisterend oor

Irene benadrukt dat apotheken ook een grote maatschappelijke functie hebben. Ze is ervan overtuigd dat het heel belangrijk is dat in de apotheek ruimte is voor cliënten die hun ei kwijt willen, een luisterend oor willen vinden, ook al beseft ze dat dat steeds moeilijker wordt. "Ik maakte daar gewoon tijd voor, desnoods werkte ik wat langer door. Ik weet dat dat heel belangrijk is, ik denk zelfs dat zo'n sociaal praatje ook genezend helpt.''