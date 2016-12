Statushouder Tesfalem voelt zich thuis tussen de kassen

Halsoverkop

Halsoverkop moest Tes vluchten uit zijn land. ,,Het is niet goed in Eritrea'', legt hij in zijn eigen woorden uit. ,,Niet democratisch. Het is soldaat worden en sterven in het leger of vluchten.'' Hij koos voor het laatste en hij wil hier inmiddels niet meer weg.



Er hebben zich meer vluchtelingen uit Eritrea gevestigd in Westland, dertig in totaal volgens Tsesai. Tien wonen er in 's-Gravenzande en daar heeft Tes veel contact mee. Allen hebben ze om dezelfde reden hun vaderland verlaten. Ze bezoeken elkaar om te praten en televisie te kijken. ,,Nederland 1, 2 en 3'', legt Tesfalem uit. ,,Dat is goed voor de taal.''



Op de werkvloer wordt louter Nederlands gesproken en dat is de reden dat er niet meer landgenoten uit Eritrea werkzaam zijn bij Koppert Cress. Want anders zouden ze in hun eigen taal kunnen communiceren, terwijl het zo belangrijk is dat ze Nederlands leren.



Koppert Cress is één van de ruim 100 bedrijven die zijn aangesloten bij MVO Westland, sinds 2012 onderdeel van Patijnenburg. ,,Wij werken al lang samen met Patijnenburg en nemen onze verantwoordelijkheid om ook statushouders aan werk te helpen'', zegt Stijn Baan, zoon van algemeen directeur Rob Baan. ,,Het is een afspiegeling van de maatschappij dat we niet alleen Nederlanders aan het werk hebben.''



Hoewel Tes niet in vaste dienst komt, blijft Koppert Cress zich inzetten als stagebedrijf voor statushouders. Het is zich ook bewust van haar reputatie. Baan: ,,Als mensen hier drie maanden werken en wij zijn er tevreden over, dan kunnen ze ook zo bij andere bedrijven aan de slag. Niet iedereen kan productiewerk doen, maar Tes had al ervaring in de tuinbouw in zijn eigen land. Vooraf hebben we aan onze medewerkers gevraagd of er bezwaar was tegen zijn komst, maar dat was niet zo. Dus zijn we er vol voor gegaan.''