‘Te weinig geluidswerende maatregelen Wippolderlaan’

Nog een week hebben de omwonenden om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-bestemmingsplan van de reconstructie van de N211, die in 2019 moet gaan beginnen en een slorige 41 miljoen euro kost. Daar zullen de betrokkenen zeker gebruik van maken en ze hopen vurig dat er naar hen geluisterd wordt.



,,Kijk, we zijn helemaal niet tegen de reconstructie van de Wippolderlaan’’, start Gerard Jansen, die samen met Aad Duijvestijn de BOZ (Bewoners Omgeving Zweth) aanvoert, zijn relaas. Ze wonen beiden aan de Zwethkade-Zuid, middenin het voor 12 miljoen euro aangelegde recreatiegebied Zwethzone. ,,Er rijden hier straks 80.000 voertuigen per dag, dus de aanpassing is hard nodig, maar er worden gewoon niet genoeg maatregelen genomen tegen de geluidsoverlast. Er staat nu een prima geluidsscherm, maar dat verdwijnt. Er komt een aarden wal voor terug met deels een geluidsscherm van slechts een meter. Omdat de fly-over een stuk hoger komt, kunnen we straks de auto’s zien en is er veel meer lawaai.’’



Het verkeer komt een stuk dichter bij de huizen, stelt Duijvestijn. ,,Het water wordt verlegd onze kant op en de helft van het recreatiegebied verdwijnt’’, zegt hij. ,,De fly-over op de kruising van de Laan van Wateringseveld en de Wippolderlaan komt recht tegenover mijn huis. Schijnen de auto’s zo bij ons naar binnen.’’ Omdat de grenswaarden van het geluid worden verhoogd, is de toename van het lawaai straks toegestaan, weet het tweetal. ,,Dat is al de derde keer en we zijn het zat. Mensen zijn echt geschrokken, zo bleek tijdens een informatiebijeenkomst deze week’’, zegt Jansen. ,,We hebben een tunnel voorgesteld, maar met dat idee is nooit iets gedaan.’’