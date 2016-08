Telen op 24 uur reizen van thuis

Zorg

Dat was ook een grote zorg voor Wim en Jan Valstar. De broers hadden eigenlijk helemaal geen plannen voor uitbreiding over de grens. ,,In 2011 hadden we het bedrijf van de buurman er al bij gekocht en waren we verdubbeld naar twee hectare'', zegt Jan, die inmiddels alweer twaalf keer naar Guatemala is geweest.



,,We vonden het eigenlijk wel prima. Totdat we in 2013 op de Trade Fair in Aalsmeer werden aangesproken door Sergio van Loon, de general manager van Flores Bohemia, een strelitziakweker uit Guatemala. De eigenaren, vader Carlos en zoon José González, hebben ruim 23 jaar ervaring. Ze zochten naar samenwerking om in Guatemala een kwekerij voor snijcymbidiums op te zetten voor voornamelijk afzet in de Amerikaanse markt. Er was direct een klik en die is gebleven.''



Moeizamer

Bij Ter Laak liep het aanvankelijk wat moeizamer. Het huwelijk met een van de partners, een investeerder, liep stuk. ,,Die zou op zoek gaan naar een geschikte locatie, maar dat kwam maar niet van de grond'', zegt Richard ter Laak. ,,Inmiddels had Ed Smit het subsidietraject al in gang gezet. We kwamen in contact met HFT Seed Services. Dat zit op een prachtige locatie met een prima klimaat voor phalaenopsis. Uiteindelijk zijn we met elkaar in zee gegaan, samen met een partner uit Costa Rica, die we al hadden. Vorig jaar mei hebben we met z'n drieën de contracten getekend en in februari zijn we met de bouw van de kas begonnen. De eerste planten staan er nu net in. Over acht maanden kunnen de eerste orchideeën naar de klanten in onder meer de Verenigde Staten, Mexico, Colombia, maar ook in Guatemala.''



Een goede lokale partner is een absolute vereiste, weten ook de broers Valstar. ,,Het blijft pionieren in die hoek, maar het valt of staat met een capabele partner. Je kunt zoiets niet op afstand uitvoeren, al kunnen we via de computer of zelfs met de telefoon elk moment van de dag in de gaten houden hoe het met de teelt gaat'', zegt Jan Valstar. ,,De familie González is gewend om samen te werken, want dat doen ze met meer partijen. De algemeen manager op het bedrijf is een Nederlander die Spaans spreekt en de bedrijfsleider is een nieuwe jongen die de Engelse taal machtig is. En het is essentieel dat we met z'n tweeën zijn. Als ik weg ben, blijft Wim hier. We zijn nog nooit met z'n tweeën in Guatemala geweest. De tijd was rijp om deze stap te zetten.''