Uitvinding uit eigen lab maakt einde aan wereldwijd probleem

Het lijkt een gewoon rijtjeshuis, maar op de eerste verdieping van de woning van Tom van der Hoff bevindt zich zijn eigen lab. Daar maakt hij Tomnoses, zijn vinding die zorgt dat er geen water in je neus komt, populair onder synchroonzwemmers, maar ook Arnold Schwarzenegger is een klant.



De 70-jarige Maassluizer, afkomstig uit Monster, is elektrotechnicus en al een leven lang uitvinder. ,,Maar dat ik een fatsoenlijke oplossing voor een wereldwijd probleem zou bedenken, dat had ik nooit gedacht'', klinkt het nuchter. ,,Ik ben altijd nieuwsgierig geweest, dat is ook de basis van ontdekken. Door te doen, leer je.''



In zijn jongere jaren was Van der Hoff een sportduiker. Hij experimenteerde met apparatuur, bedacht altijd nieuwe dingen, zoals de onderwatermonitor. Tot op een onderwatermodel zich meldde. ,,Zij wilde af van de wasknijper op haar neus. Dat zag er niet uit op foto's. Ik heb anderhalf jaar onderzoek gedaan en toen was de Tomnose er. Een zacht siliconen rubber plugje, dat op maat wordt gemaakt en zo in de neus geschoven wordt zonder dat je er iets van ziet. Probleem opgelost dus.''



,,Een week later stond er een groep synchroonzwemsters voor de deur. Daarna moest ik bij de zwembond een contract tekenen dat iedereen van de Tomnose gebruik mocht maken, om oneerlijke concurrentie te voorkomen, en ging ik de hele wereld over met mijn uitvinding."