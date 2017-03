Van Vliet gaat verder onder vlag van Renewi

De naam is een samentrekking van Recycling, New en Innovation. Na goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt is de fusie sinds gisteren officieel.



Als onderdeel van Shanks waren de auto's van Van Vliet nog altijd herkenbaar aan hun eigen naam, logo en kleur. Dat moet de komende tijd omgevormd worden, zodat alles onder de vlag van Renewi valt. ,,Dat is wel met een traantje gepaard gegaan", aldus directeur Marc van Buijtene.



Steenwolmatten

Het bedrijf heeft zich tot de jaren 70 van de vorige eeuw vooral gericht op transport in de tuinbouwsector en is zich daarna meer en meer gaan toeleggen op transport en verwerking van afval. Herkenbaar is met name de enorme berg steenwolmatten die elk jaar vanaf de Wippolderlaan in Wateringen te zien is. Inmiddels wordt bijna alle afval hergebruikt door middel van een speciaal daarvoor gebouwde afvalscheider. Ruim 97 procent van de afvalberg krijgt een nieuwe bestemming. Dat is, zo valt te lezen op de website van Renewi, ook de belangrijkste doelstelling van het nieuwe fusiebedrijf.



Van Vliet, met vestigingen in Wateringen en Hoek van Holland, heeft ongeveer 300 medewerkers in dienst en telt een vloot van zo'n 135 ophaalwagens. Het nieuwe fusiebedrijf telt liefst 8.000 medewerkers in Europa en Noord-Amerika.