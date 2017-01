Westlanddag Varend Corso naar zondag

Vrijdag en zaterdag

Op zondag dus de vertrouwde route die de voorgaande jaren op zaterdag werd afgelegd door Westland. De vrijdag (4) en zaterdag (5 augustus) veranderen ingrijpend. Vrijdag gaat Rijnmond-Delfland heten en leidt de boten vanaf FloraHolland via de Tuinderij in De Lier, Schipluiden, Vlaardingen, terug naar Schipluiden en via Den Hoorn naar Delft, waar de boten in de Zuidkolk blijven liggen voor de vlootschouw.



Vanuit Delft wordt op zaterdag koers gezet naar Rijswijk en Den Haag en via Den Hoorn en Wateringen terug naar Trade Parc Westland in Honselersdijk.



Den Haag is blij dat de boten op zaterdag door Den Haag varen en op zondag ook nog een stukje als ze langs de Uithof komen. ,,We zijn er heel erg trots op'', reageert wethouder Boudewijn Revis. ,,De boten komen nu tot aan de Laakhaven en het is mijn droom dat ze op termijn doorgaan naar de Bierkade, in het hart van de stad. Dit is dus zeker niet eenmalig.''