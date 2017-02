Vlucht van Congo naar Quintus

Rust

Rust vond hij uiteindelijk in Wateringen, waar hij in maart 2015 een woning kreeg. Een appartement op de begane grond. ,,Handig met mijn handicap'', zegt hij. ,,Ik kan wel een klein stukje lopen dankzij mijn protheses, maar niet zo ver. Alsof je steeds op je knieën moet lopen. Dat gaat snel pijn doen.'' Met vlag en wimpel slaagde Yves voor zijn inburgering, hij deed staatsexamen. Zijn Nederlands is prima. ,,Kan ik straks een goede opleiding gaan doen en misschien een mooie baan krijgen. Wel liefst iets met mijn handen. In Congo heb ik de lagere school en de middelbare school gedaan, maar dat is natuurlijk anders dan hier. Ik hoop dat ik via Werkplein Westland in Naaldwijk snel aan een werk-leertraject kan beginnen, want ik wil dolgraag iets doen.''



Nu is rolstoelhandbal bij Quintus, waar hij via via terechtkwam, zijn enige concrete bezigheid. ,,Ik heb nooit gesport in Congo, dat deed je niet waar ik vandaan kom. We woonden in hutten met gras op het dak en zonder elektriciteit. Ik zag voor het eerst een televisie op het vliegveld in Burundi. In het begin kon ik ook helemaal niet handballen. Ik maakte allerlei fouten omdat ik de regels niet kende. Maar na een tijdje ging het beter. Ik ben snel met de rolstoel, ben sterk en scoor makkelijk.''



Daardoor viel hij al gauw op en inmiddels maakt Yves deel uit van het Nederlands rolstoelhandbalteam. ,,In Zweden zijn we Europees kampioen geworden en dit weekend spelen we demonstratiewedstrijden in Frankrijk. Het is nog een vrij nieuwe sport, maar het ontwikkelt zich snel. Hoewel ik nog niet de Nederlandse nationaliteit heb, mag ik toch meedoen. Ik ben zó blij hier. Eindelijk heb ik weer een toekomst.''