Vooral Albanezen gaan voor overtocht

Winkeliers en eigenaar De Tuinen in impasse

7:55 De samenwerking tussen de winkeliers in De Tuinen in Naaldwijk en eigenaar Spoorwegpensioenfonds (SPF) is in een impasse beland. De communicatie verloopt uiterst stroef. De ondernemers missen een strategisch plan en vinden bovendien de huren te hoog. Ze vrezen voor nóg meer leegstand in het winkelcentrum.