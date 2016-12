Vuurwerkoverlast melden kan via Twitter en Facebook

Bewoners kunnen met de hashtag #vwlast015 of via het speciaal opgerichte facebookevenement 'vuurwerkoverlast' het signalement van de dader en de locatie van de overlast of melding van illegaal vuurwerk opgeven. Agenten kunnen hierdoor accurater reageren.



Tevens wijst de politie op het snelrecht dat tijdens oud en nieuw geldt. Bij snelrecht moet de verdachte, nadat deze in bewaring is gesteld, binnen zeventien dagen voor de politierechter verschijnen.