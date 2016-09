'We hadden continu in de wijk moeten zijn'

Dit stelt burgemeester Sjaak van der Tak in een uitgebreide reactie op het onderzoeksrapport van het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, naar de brand van vorig jaar januari, dat donderdagavond werd gepresenteerd aan de gemeenteraad. Westland werd daarin onder meer verweten dat de afhandeling te lang heeft geduurd, de sanering slordig is geweest op bepaalde punten en de communicatie voor verbetering vatbaar was.



Communicatie

Met name wat dat laatste punt betreft, steekt Van der Tak de hand in eigen boezem. ,,We krijgen in het rapport vooral kritiek op basis van de communicatie en dat richt zich vooral op de periode na de vrijgave op 14 april'', aldus de burgemeester. ,,We communiceerden te veel op afstand. Voor de kritische bewoners was het beter geweest als we in de wijk vanaf dag één tot het einde een keet hadden neergezet met iemand erin die informatie kon geven over de aanpak van de sanering en een deskundige op het gebied van asbest. Dat had heel veel kou uit de lucht genomen.''



Als het gaat om de slordigheden in de saneringswerkzaamheden wijst Van der Tak op afspraken. ,,Als je A afspreekt met een saneerder, maar er gebeurt vervolgens Z dan is dat natuurlijk niet goed. Er waren voortdurend tegengestelde geluiden, zoals mededelingen dat iets vandaag klaar zou zijn, terwijl het pas drie dagen later gedaan was. En soms kwam er niemand opdagen, hoewel dat wel was toegezegd.''



Van der Tak pleit, net als het COT, voor een nieuwe, landelijke aanpak onder regie van de overheid. ,,Vergelijk het met de aanpak na een groot verkeersongeval op een snelweg. Dan komt een gespecialiseerd team de klus klaren. Overheden, schade-experts, verkeerspolitie en verzekeraars, met één regisseur. Alles is erop gericht de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken, waarna verzekeraars achteraf afrekenen. Nu moest iedereen met z'n eigen verzekeraar aan de slag en daardoor heeft het allemaal véél te lang geduurd.''