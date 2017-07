'Wees jezelf en acceptatie volgt'

Homo's en de kerkKerken in het hele land worstelen met de acceptatie van homo's. Willem en Erik van den Berg-Kerssies zijn gelovig en voelen zich allang geaccepteerd in de kerk. Op de barricades gaan ze niet staan. ,,Je kan hun niet vragen om ons zo snel te accepteren, terwijl wij er zelf ook jaren over hebben gedaan.''

'Ik zit niet te wachten op kortstondige contacten. Ik ben christen'. Als Willem (37) het online profiel van Erik (43) leest op een forum, vindt hij eindelijk een gelijkgestemde. Hoewel Willem niet gelovig is, zoeken de twee mannen contact met elkaar. Eerst via de chat en pas later via de telefoon en sms. Ze hebben beiden last van chronische vermoeidheid en kunnen goed hun ei bij elkaar kwijt.

Het is een warme zomerse dag als Willem en Erik hun verhaal doen. Ze hebben een artikel gelezen in de Westlandse editie van het AD over de praatgroep die in het Westland wordt gestart voor homo's door een dominee en een kerkelijk werker. Een goed initiatief vinden ze, maar het wordt eens tijd dat ook wordt verteld dat zij zich wel geliefd en geaccepteerd hebben gevoeld in Westlandse kerken. Er is immers veel kritiek op hoe de kerk omgaat met homo's, lesbiennes en biseksuelen.

Sodom

,,Ik kwam uit een omgeving van onenightstands", vertelt Willem. ,,Echt een soort sodom en gomorra. Ik was niet toe aan die vluchtige contacten en Erik ook niet. Na onze ontmoeting was het eigenlijk meteen aan. We zijn nu acht jaar samen, waarvan we zeven jaar een geregistreerd partnerschap hebben." En met een gulle glimlach: ,,We zijn nog steeds verliefd."

De mannen zijn verbonden door middel van een geregistreerd partnerschap, geen kerkelijk huwelijk. Dat is een bewuste keus. Erik: ,,Ik geloof dat het huwelijk door God bedoeld is voor man en vrouw. Ik geloof niet dat voor ons dezelfde rechten gelden. Wel geloof ik dat ik een liefdevolle relatie met een man mag hebben en dat kan goed in een partnerschap." Erik is geboren en getogen in Hoek van Holland. ,,Maar ik voel me een echte Westlander, hoor", roept hij er snel achteraan. ,,Ik heb altijd in verpleeghuis de Kreek in 's-Gravenzande gewerkt en kerk al jaren in het Westland."

Open kaart

Hij behoort bij de flank die, zoals hij het zelf zegt, behoorlijk conservatief is. ,,Ik zat tien jaar in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Monster. Ik heb altijd open kaart gespeeld. Ik ben homo. Ik weet wat het beleid is: je kan er niets aan doen dat je het bent, maar je mag het niet praktiseren oftewel een fysieke relatie aangaan met iemand van hetzelfde geslacht." Dat veranderde toen hij Willem leerde kennen. ,,Ik heb meteen de ouderling opgebeld en ik ben meteen gestopt met meedoen aan het avondmaal. Ik wilde andere mensen uit de kerk niet voor het hoofd stoten. Het staat namelijk in de bijbel dat je dat niet moet doen."

Door gesprekken met dominee Hans Arensman komt Erik met 'zichzelf in het reine'. Jarenlange bijbelstudie is daarvoor nodig. ,,Dat is hoe de gereformeerden het doen, hè", zegt hij. ,,De bijbel uitpluizen, vers voor vers. En ik ben gereformeerd van top tot teen", voegt hij er met een knipoog aan toe. Genesis, het eerste bijbelboek dat het scheppingsverhaal vertelt, is voor veel christenen de eerste drempel die acceptatie van homo's en het homohuwelijk moeilijk maakt. Ook voor Erik. God schiep immers man en vrouw. Niet man en man. Maar een mens is niet geschapen om alleen te zijn, leert Erik van de dominee als hij het scheppingsverhaal bestudeert.

,,Ik dus ook niet", zegt Erik. ,,Maar nu ben ik ervan overtuigd dat toen Eva van de verboden vrucht at, een hoop dingen in de wereld zijn gekomen die God niet zo heeft bedoeld. Ziektes bijvoorbeeld. Het is nooit door God bedoeld. Hetzelfde geldt wat mij betreft met homo zijn."

Willem komt tot geloof nadat hij Erik leerde kennen. Hij volgt een jaar lang catechisatie (godsdienstonderwijs) in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, waar Erik ook heengaat. Maar toen de twee kenbaar maakten dat ze een geregistreerd partnerschap aan wilden gaan, dreigde in de kerk toch een discussie te ontstaan. Daarop trokken de mannen zich snel terug uit de gemeente. "We wilden niet dat er reuring zou ontstaan vanwege ons. We hebben nog veel brieven liggen van mensen die het jammer vonden dat we weggingen".

Ze kozen voor een hervormde kerk in 's-Gravenzande, een kerk met 'iets lichtere kost', zogezegd. Willem voelde zich sowieso wat minder thuis in de 'zware' kerk waar Erik heen ging. ,,Daar ben ik gedoopt en heb ik belijdenis gedaan. We hebben nooit het idee gehad dat we niet welkom waren", zegt Willem.

Voelde de reuring die ontstond in de Monsterse kerk dan niet als een afwijzing? Doet het geen pijn als je je geliefde kerk moet verlaten? Dat wel, beamen ze. ,,Er zijn best moeilijke momenten geweest, bijvoorbeeld toen de dominee de dag voor ons geregistreerd partnerschap een emotionele brief stuurde waarin hij schreef dat hij niet kon komen, omdat mensen uit de kerk dat verkeerd zouden opvatten.''

,,Ik heb wel stress gehad van de afwijzing", vertelt Willem. ,,Ik heb een posttraumatisch stresssyndroom. In mijn jeugd heb ik ook veel te maken gehad met afwijzing. Als mensen dan zeggen dat ze 'moeite' met ons hebben, word ik zo klein", illustreert hij, terwijl hij zijn duim en wijsvinger een paar centimeter van elkaar af houdt.

Avondmaal

Daarna zoeken de mannen hun eigen weg en bezoeken af en toen nog diensten van andere kerken. Vanwege zijn PTSS gaat de gezondheid van Willem de laatste tijd achteruit. Naar de kerk gaan is er de laatste tijd niet meer bij, dus gaat Erik alleen. Wel luistert Willem graag naar de kerkdiensten. ,,Bij diensten waarin het avondmaal wordt gevierd, probeer ik altijd te gaan. Dat vind ik mooi."

De mannen hebben moeite met mensen van gelijke geaardheid, die roepend op de barricades staan dat de kerk hen moet accepteren. Willem: ,,Wij zijn vrome christenen, maar gaan wel naar de gaypride, om gezellig een drankje te doen met onze vrienden. Maar we staan niet half bloot op de boot en gaan niet seksueel los. Dat soort mensen geeft ons een slechte naam. 'Het zullen wel weer van die relnichten zijn', denken mensen dan."

Dat de gaybar uit Naaldwijk is verdwenen is volgens de mannen geen slecht teken als het gaat om homo-emancipatie. ,,Dat geeft juist aan dat we geen clubs meer nodig hebben om elkaar te ontmoeten. Dat kan daarbuiten ook wel. Je ziet het trouwens overal, ook in Amsterdam gaan de gaybars dicht."

,,Je moet mensen de tijd en de ruimte geven om je te leren kennen, dat werkt positiever", zegt Willem. ,,Wees jezelf. Ik heb moeite met mensen die aan anderen vertellen dat ze homo zijn en verwachten van hun omgeving dat ze er direct oké mee zijn. Terwijl ze vaak zelf jaren nodig hebben gehad om zichzelf te accepteren. Dat kan je dan toch ook niet van anderen verwachten?"