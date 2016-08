Wel schuldig, maar geen straf voor rieksteker Mike O.

O. stak zijn vader meermaals met een riek en mikte daarbij op benen en buik. Bij de politie gaf de in een psychose verkerende jongeman ook toe dat hij zijn pa wilde doden. De rechtbank acht een poging doodslag bewezen, maar wil O. niet in een cel zien.



Hij heeft namelijk een chronische stoornis die maakt dat het gewelddadige feit hem niet kan worden aangerekend. O. is ontoerekeningsvatbaar. Wel wordt de schizofrene man voor maximaal een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat is conform de eis van het OM en ook de advocate van O. kon zich hier twee weken geleden goed in vinden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.



Onder controle

De rechtbank wees er vanmiddag op dat zijn aandoening met medicatie 'onder controle is te houden'. ,,Maar het ging juist mis omdat uw vader inname ontraadde.''