WestlandTheater De Naald beste van Nederland

Volgens de jury is De Naald geliefd bij velen. 'De gastvrijheid staat hoog in het vaandel voor publiek en bespeler en de vakkundige technische ploeg staat altijd klaar om mee te denken in oplossingen', aldus het juryrapport. Ook wordt het theater geroemd om haar talentontwikkeling, dat 'innovatief' genoemd wordt.



Apetrots

Theaterdirecteur Nico Baars is apetrots. ,,Vooral het talentontwikkeling is iets waar we hard aan werken, samen met onze partner Rabobank waarmee we het Rabo Talenten Concours hebben ontwikkeld voor beginnende theatermakers.''



De winst wordt de komende week uitgebreid gevierd in het Naaldwijkse theater. ,,We zorgen sowieso dat onze bezoekers de komende week een stuk taart bij de koffie krijgen. Dankzij hen kunnen we bestaan.''