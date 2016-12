Woningen weg onder stroomkabel

Hoewel uit onderzoek niet is gebleken dat het schadelijk voor de gezondheid is, wil de overheid toch alle bewoners van huizen die onder elektriciteitskabels staan, uitkopen. Er is te veel onrust ontstaan over vermeende gezondheidsrisico's van wonen onder de kabels.



Het college ziet het aankopen van deze woningen wel zitten. Ze krijgt de grond en het gebouw, dat niet meer als woonruimte mag worden gebruikt, in bezit en kan de bestemming veranderen. Bovendien kost het de gemeente niets.



,,Het aankoopbedrag en bijkomende kosten worden vergoed door het Rijk", aldus een woordvoerder van de gemeente Westland. ,,De gemeente krijgt de woning en de grond in bezit."



Subsidie

Voor zaken als taxatiekosten, notariskosten, sloop- en indien nodig saneringskosten, kan een beroep worden gedaan op een rijkssubsidie van 10.000 euro.



Bewoners die nu denken dat ze een slaatje kunnen slaan uit deze ontwikkeling, komen bedrogen uit. De waarde van het huis wordt door een taxateur vastgesteld en die wordt door de gemeente aangehouden als koopprijs. Daarover kan niet onderhandeld worden. Gaat een bewoner hier niet meer akkoord, dan is er geen verkoop.



In Westland gaat het om vijftien woningen aan de Galgeweg, Vlietweg en het Sint Jorispad in Naaldwijk, aan de Zwethlaan en Harteveldlaan in Honselersdijk en de Groeneweg in 's-Gravenzande.



De eigenaren zijn door het Rijk al geïnformeerd over het voornemen. Zes van hen hebben inmiddels een gesprek gehad met ambtenaren. Eén bewoner heeft al laten weten gebruik te willen maken van de regeling.